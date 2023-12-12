الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. "سلالة جديدة متفجرة" قد تجدد وباء كورونا فى بريطانيا

كورونا فى بريطانيا
كورونا فى بريطانيا

بدأت السلطات الصحية في بريطانيا، باتخاذ إجراءات جديدة صارمة من أجل مكافحة سلالة جديدة متحورة من فيروس "كوفيد 19"، يُطلق عليه اسم (Norovirus)، وقد تبين أن المئات من البريطانيين مصابون بهذا الفيروس، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، وصف الأطباء السلالة الجديدة بأنها "جديدة متفجرة"، ويمكن أن تجدد أزمة الوباء التي ظهرت في 2020، مؤكدة أن "المستشفيات البريطانية بدأت في حظر دخول الزوار بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس، حيث يخشى مسؤولو الصحة من موجة كوفيد جديدة قد تنجم عن هذه السلالة المتفجرة الجديدة".

وأكدت أن "مرضى هذا الفيروس يشغلون حاليًا حوالي 498 سريرًا في مستشفيات بريطانيا، بزيادة 19% مقارنة بسبعة أيام سابقة و15% عن العام الماضي، وفقًا لبيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا".

ووفقا للصحيفة، أفاد الأطباء بأن "أعراض هذا الفيروس تشمل الغثيان والقيء والإسهال، في حين قد يعاني بعض المصابين أيضًا من الحمى والصداع وألم في الذراعين والساقين، ويتحسن معظم الأشخاص خلال يومين إلى ثلاثة أيام ويمكنهم إدارة حالتهم في المنزل من خلال الراحة وشرب الكثير من السوائل".

يأتي ذلك في الوقت الذي يخشى فيه مسؤولو الصحة أن يتسبب فيروس كورونا الجديد في موجة جديدة من العدوى ويؤدي إلى أزمة خانقة جديدة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

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