نزلة برد أم كورونا؟.. طبيب يحذر من فيروسات الشتاء

أكد الدكتور أيمن سالم، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، أن فيروس كورونا لا يزال موجودًا، لكن بأشكال متحورة وأن الفيروسات الأخرى التي تنتشر في فصل الشتاء ليست بنفس شدته، لكنها تتطلب الالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية منها.

قال سالم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الفيروسات الشتوية تصيب بشكل أكبر الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وأنه يجب عليهم العزل عند الشعور بأعراض البرد، وتجنب المخالطة القريبة مع الآخرين، وخاصة الأطفال.

وأوصى سالم بارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والمغلقة، لافتًا إلى أنها تمنع انتقال العدوى من شخص مصاب إلى شخص سليم وأنها تحمي من الإصابة بالفيروسات الشتوية التي تسبب الالتهابات الصدرية والتنفسية.

وأكد أهمية التدابير الاحترازية في هذه الفترة، التي تشمل غسل اليدين بالماء والصابون، وتناول الأطعمة الصحية والمشروبات الساخنة والحصول على قسط كاف من الراحة والنوم.