15 عارضًا يُشاركون بمنتجات مطروح المتميزة في معرض نادي روتاري بالقاهرة (صور)

قال محمد أنور مدير الإدارة العامة للسياحة بـمطروح، إن المحافظة شاركت بالمعرض الذى نظمه نادى روتارى الزمالك بالقاهرة، ويستمر علي مدار يومى 22 و23 ديسمبر الجارى لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

الترويج والتسويق الجيد لمنتجات مطروح

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للسياحة بمطروح رئيس لجنة المعارض أنه بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمشاركة الجيدة بالمعرض بما يعمل على الترويج والتسويق الجيد لمنتجات مطروح المتميزة،مع تقديم كل التيسيرات، وبالتعاون بين إدارة السياحة ووحدة أيادى مصر بالمحافظة تم المشاركة بالعديد من المنتجات البيئية المتنوعة والمتميزة التى تشتهر بها المحافظة من التمور والزيتون و المنتجات اليدوية الحرفية والتراثية المتنوعة ورسم الحنه.

بمشاركة 15 عارضًا

وأشار إلي ان شارك 15 عارض من مطروح وسيوة، ضمن مشاركة 100 من العارضين من عدد من المحافظات والجهات بمنتجات متنوعة كالملابس و المنتجات الغذائية والاكسسوارات و الانتيكات وغيرها.

افتتاح المعرض



وأكد أنه تم افتتاح المعرض بحضور كلا من الدكتور أيمن نزيه محافظ المنطقة الروتارية، والمهندس عبد الله غراب وزير البترول السابق والدكتور شريف والى محافظ المنطقة الروتارية السابق والدكتور طارق شماله رئيس نادى روتارى كايرو رالى للسيارات.

وفي سياق آخر، افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، معرض “بداية جديدة” للمنتجات الحرفية والتراثية والذى تنظمه الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة خلال الفترة من 21 حتى 23 سبتمبر الجارى.

حضر الافتتاح كل من العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، ومحمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف والدكتورة دار السلام حسين أحمدمديرعام مديرية التضامن الاجتماعى والدكتور وليد رفاعى مدير عام مديرية الشباب والرياضة ومحمد على نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمطروح ومديرى المديريات والادارات التنفيذية المعنية وذلك بحديقة الغزالة بجوار ديوان عام المحافظة.

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