تدشين معرض "بداية جديدة" لبيع المنتجات التراثية والحرفية ومستلزمات المدارس بمطروح

قال محمد أنور، مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف بديوان عام محافظة مطروح، إنه سيتم اليوم الخميس، إطلاق معرض "بداية جديدة" لعرض وتسويق منتجات الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة بحديقة الغزالة بوسط مدينة مرسى مطروح.

وأضاف لـ"الدستور"، أن معرض "بداية جديدة" يتم تنفيذه تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ويستمر حتى السبت المقبل 23 سبتمبر الجاري.

منتجات حرفية وتراثية ومستلزمات المدارس

وأوضح أن المعرض يضم المنتجات الحرفية والتراثية للشباب ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة قبل بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن ذلك يأتي حرصًا من محافظة مطروح على مساعدة العارضين على تسويق وعرض المنتجات واستغلال الإقبال على المحافظة في نهاية موسم الصيف.

احتفالات الكومنولث ومهرجان التمور

وأشار إلى أن الإدارة العامة للسياحة والمصايف تستعد للمشاركة في احتفالات الكومنولث بمدينة العلمين، وأيضًا مهرجان التمور الذي سيتم إقامته بمدينة سيوة، فضلًا عن إقامة عدة معارض لمنتجات الشباب والرسم.

افتتاح معرض "أهلًا مدرستي"

وفي وقتٍ سابق، افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الأحد الماضي، معرض "أهلًا مدرستي" للأدوات والمستلزمات المدرسية بتخفيضات من ٣٠% إلى ٤٠%، الذي نظمته الوحدة المنتجة بمديرية التربية والتعليم بالمدرسة الرسمية المتميزة للغات، بحضور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والعميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، وجمال قنديل، مدير التعليم العام، ومجدي المنشاوي، مدير إدارة مطروح التعليمية، وإيمان عبدالفتاح، مدير الوحدة المنتجة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية بالتخفيف عن أعباء المواطنين، وتوفير مزيد من احتياجاتهم بأسعار مخفضة، خاصة مع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي.