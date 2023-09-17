الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يفتتح معرض "أهلًا مدرستى" للأدوات المدرسية بتخفيضات 30%

محافظ مطروح يفتتح
محافظ مطروح يفتتح معرض أهلًا مدرستى

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، معرض "أهلًا مدرستي" للأدوات والمستلزمات المدرسية بتخفيضات من ٣٠% إلى ٤٠%، الذي نظمته الوحدة المنتجة بمديرية التربية والتعليم بالمدرسة الرسمية المتميزة للغات، بحضور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والعميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، وجمال قنديل، مدير التعليم العام، ومجدي المنشاوي، مدير إدارة مطروح التعليمية، وإيمان عبدالفتاح، مدير الوحدة المنتجة. 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية بالتخفيف عن أعباء المواطنين، وتوفير مزيد من احتياجاتهم بأسعار مخفضة، خاصة مع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي.

مد فترة المعرض للتخفيف عن الأهالي

وخلال تفقد محافظ مطروح للمعرض، وجَّه بتذليل كل العقبات مع مد فترة المعرض، بما يحقق مزيدًا من التيسيرات للأهالي والتخفيف عنهم وتشجيع العارضين، موضحًا أن افتتاح المعرض يأتي بالتنسيق بين جهود محافظة مطروح ومديرية التربية والتعليم لبيع الأدوات والمستلزمات المدرسية بسعر الجملة بتخفيض من ٣٠% إلى ٤٠% من خلال ٢٥ عارضًا بداية من العاشرة صباحًا حتى نهاية اليوم، مع الإعلان عنه، وبما يوفر مزيدًا من الدخل الاقتصادي للعارضين. 

محافظ مطروح يفتتح معرض أهلًا مدرستي
محافظ مطروح يفتتح معرض أهلًا مدرستي
محافظ مطروح يفتتح معرض أهلًا مدرستي
محافظ مطروح يفتتح معرض أهلًا مدرستي
محافظ مطروح يفتتح معرض أهلًا مدرستي
محافظ مطروح يفتتح معرض أهلًا مدرستي
محافظ مطروح يفتتح معرض أهلًا مدرستي
محافظ مطروح يفتتح معرض أهلًا مدرستي
محافظ مطروح يفتتح معرض أهلًا مدرستي
محافظ مطروح يفتتح معرض أهلًا مدرستي
محافظ مطروح يفتتح معرض أهلًا مدرستي
محافظ مطروح يفتتح معرض أهلًا مدرستي
محافظ مطروح يفتتح معرض أهلًا مدرستي
محافظ مطروح يفتتح معرض أهلًا مدرستي
محافظ مطروح يفتتح معرض أهلًا مدرستي
محافظ مطروح يفتتح معرض أهلًا مدرستي
IMG-20230917-WA0076
IMG-20230917-WA0076
IMG-20230917-WA0075
IMG-20230917-WA0075
IMG-20230917-WA0074
IMG-20230917-WA0074
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