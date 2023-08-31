الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حجازي وشعيب يفتتحان المدرسة المصرية اليابانية بمرسى مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء يسري عبدالله، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، اليوم الخميس، المدرسة المصرية اليابانية بمنطقة الكيلو 7.

جاء ذلك بحضور المهندس طارق عبدالله، مدير عام فرع الأبنية التعليمية بمطروح، والمهندسة ابتسام خضر مدير إدارة المتابعة والتجهيزات، وسحر عيد وجمال الشورى أعضاء مجلس النواب، وعمرو شحاتة، وكيل مدجيرية التعليم بمطروح، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح.

واستمع وزير التربية والتعليم ومحافظ مطروح إلى شرح عن الطريقة المستخدمة فى تدريب المعلمين بالمدرسة المصرية اليابانية والتنمية المهنية ونشاط الريادة اليومية توكاتسو بالاضافة إلى نظام التعليم المتبع داخل المدرسة.

تفقد إنشاءات المدرسة اليابانية

وتفقد محافظ مطروح ووزير التربية والتعليم ومساعد الوزير للاأنية التعليمية المدرسة المصرية اليابانية والفصول الدراسية التى تم إنشاؤها على أحدث مستوى.  

وقال المهندس طارق عبدالله  خلال حديثة لـ"الدستور، إن المدرسة المصرية اليابانية بمطروح تم إنشاؤها على مساحة 5550 مترا بتكلفة 13 مليون و492 ألف جنية تقريبا،تتكون من أرضى و3 طوابق متكررة و14 فصل دراسى مقسمين " 2 رياض أطفال، 6 فصول ابتدائى، 3 فصول اعدادى، 3 فصول ثانوى".

وأوضح مدير عام فرع الاأنية التعليمية بمطروح أن المدرسة المصرية اليابانية تتضمن أيضا غرفة مجال زراعى وغرفة مجال صناعى وصالة متعددة الأغراض "مسرح" ومعامل حاسب ألى ومعامل للعلوم وغرفة تربية فنية ومكتبة وصالة جيمانيزيوم وكافتيريا ومطعم وغرفة للموسيقى وغرفة اقتصاد منزلى وغرف إدارية، فضلا عن الأفنية والملاعب والمناطق المظللة بالـ"برجولات".

وزير التعليم يشيد بإنشاءات المدرسة المصرية اليابانية بمطروح

وأشادا وزير التربية والتعليم ومحافظ مطروح بإنشاءات المدرسة اليابانية كصرح تعليمي جديد داخل محافظة مطروح، متمنيا عاا دراسا سعيدا للطلاب الملتحقين بالمدرسة.

وأكد مدير عام فرع البنية التعليمية بمطروح، أن الدولة تولى اهتماما خاصا بمحافظة مطروح، حيث تسعى الوزارة لإدخال نوعيات جديدة من التعليم داخل محافظة مطروح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
المدرسة المصرية اليابانية مطروح وزير التربية والتعليم محافظ مطروح رؤية مصر 2030

مواد متعلقة

وزير التربية والتعليم ومحافظ مطروح يتابعان سير الامتحانات بلجنة مصطفى أمين هيبة

الأكثر قراءة

مدبولي يعقد مؤتمرا صحفيا من داخل معبد بن عزرا اليهودي بعد افتتاحه وترميمه

ضبط 36 كيلو هيدرو فى دمياط

نشر 3 قرارات لمجلس الوزراء بشأن محطات صرف صحي في الجريدة الرسمية

القبض على 8 متهمين بالنصب في حدائق أكتوبر

جلس على المقهى فسرق مجهولون سيارته

إصابة 20 مواطنا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال