وزير التربية والتعليم ومحافظ مطروح يتابعان سير الامتحانات بلجنة مصطفى أمين هيبة

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لجنة مدرسة الشهيد النقيب مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين التابعة لإدارة مرسى مطروح التعليمية لمتابعة سير امتحان الثانوية العامة بالمحافظة، وذلك أثناء تأدية الطلاب الامتحان فى مادتى الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

واطمأن محافظ مطروح ووزير التربية والتعليم على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبى اللجان ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.

كما اطمأن أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطالبات وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان والتأكد من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدًا الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة، كما وجه الوزير أيضا السادة الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن الوزارة تواجه أى عملية غش إلكترونى بحزم شديد، وإحالة أي حالة غش يقوم بها الطالب، وملاحظو اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

وأشار إلى أنه وجه بمنح العاملين بلجان سير الامتحان يوم مكافأة زيادة على عدد الأيام المحددة لهذا اليوم: وذلك نظرا لأن اليوم الأحد الموافق 2/7/2023 يعتبر يوم إجازة رسمية، ونظرًا لاستمرار أعمال امتحانات الثانوية العامة.

وزير التربية والتعليم ومحافظ مطروح

وزير التربية والتعليم ومحافظ مطروح

وزير التربية والتعليم ومحافظ مطروح

وزير التربية والتعليم ومحافظ مطروح

وزير التربية والتعليم ومحافظ مطروح

وزير التربية والتعليم ومحافظ مطروح

وزير التربية والتعليم ومحافظ مطروح

وزير التربية والتعليم ومحافظ مطروح

وزير التربية والتعليم ومحافظ مطروح

وزير التربية والتعليم ومحافظ مطروح

وزير التربية والتعليم ومحافظ مطروح

وزير التربية والتعليم ومحافظ مطروح