السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حسين هريدى لـ"الشاهد": دور مصر فى المنطقة لم ينفصل عن الأوضاع الداخلية وقوة جبهتها

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن دور مصر في المنطقة لم ينفصل عن الأوضاع الداخلية وقوة جبهتها.

وأضاف السفير حسين هريدي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”: “دور مصر في المنطقة لم يختلف أبدًا عن الأوضاع الداخلية داخل مصر، فكلما كانت الأوضاع في الداخل متماسكة وصلبة، كملا كان هذا الدور أكثر تأثيرًا وحاسمًا، وبالتالي قوة الجهة الداخلية وتماسكها يؤدي إلي تعظيم قمية الدور المصري في هذا الملف وغيره من الملفات الخارجية”.

وعن الدور المصري، قال: “أرى أن في الفترة القادمة أذا أخذنا كل هذه المعطيات واء كانت دولية أو إقليمية وعربية، في الاعتبار، فأرى الفترة القادمة ستطلب وقفة من النفس وإعادة تقدير للموقف برمته في المنطقة راهنًا ومستقبلًا، وحتتى تتعامل مصر مع هذه التطورات كيف ينبغي أن يكون الوضع الداخلي سياسيًا وإقتصاديًا وجماهيريًا وحتى على مستوى التنظيم السياسي، فلا نستطيع عندما نتحدث عن دولة بحجم مصر أن نذهب ببعد ونترك أبعاد أخرى، ونحن شعب لدينا وعي كبير وحضارى عريقة والعقل المصري لديه فكرة دائمة بغض النظر عن التطورات لكنه متمسك فكرة الدولة وقيمتها”.

وعن فكرة تغيير خطة إسرائيل في حالة عودة دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى، أكد أن الهدف الإسرائيلى بعيد المدى سيظل قائمًا مع اختلاف جميع الرؤساء الولايات المتحدة الامريكية،  ولكن أرى أنه في حالة عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلي البيت الابيض، ولا استبعد أننا سنظل في المشهد الحالي تى نوفمبر القادم، فإذا جاء " تر امب" سيستمر هذا المشهد، أما في حالة أذا أعيد انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن لولاية جديدة، سيستكمل الجهود الدبلوماسية ويمكن التوصل إلي وقف إطلاق نار مؤقت، وإطلاق سراح الراهن.

الأكثر قراءة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

عاجل.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إيقاف إنشاء الرصيف العائم في غزة مؤقتا

قراران لوزارة الرى بنزع ملكية أراضي وعقارات للمنفعة العامة بالبحيرة والإسكندرية ومطروح

الدفعة الثانية من «صفقة رأس الحكمة» تكتب السطر الأخير فى الأزمة الاقتصادية

"قبل الموعد المقرر لرد حماس".. مدير الـCIA يصل القاهرة لبحث الهدنة في غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

صور

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد فى مسجد الحامدية الشاذلية

الأقباط يحيون ذكرى الجمعة العظيمة

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد ضياع الفرصة الأولى.. لماذا تميل إسرائيل لإتمام صفقة فى غزة الآن؟

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة