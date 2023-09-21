محافظ مطروح يفتتح معرض "بداية جديدة" لبيع المنتجات الحرفية والتراثية (صور)

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل، معرض “بداية جديدة” للمنتجات الحرفية والتراثية والذى تنظمه الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة خلال الفترة من 21 حتى 23 سبتمبر الجارى.

حضر الافتتاح كل من العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، ومحمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف والدكتورة دار السلام حسين أحمدمديرعام مديرية التضامن الاجتماعى والدكتور وليد رفاعى مدير عام مديرية الشباب والرياضة ومحمد على نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمطروح ومديرى المديريات والادارات التنفيذية المعنية وذلك بحديقة الغزالة بجوار ديوان عام المحافظة.

جولة داخل معرض “بداية جديدة”



وتفقد محافظ مطروح، المعرض والذى يضم 35 عارض وعارضة، للمشغولات الحرفية والتراثية بمشاركة مديرية التضامن الإجتماعى ومديرية التربية والتعليم وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ووحدة ايادى مصر ومديرية الشباب والرياضة وغيرها.

وأشاد محافظ مطروح، بالمعروض من المنتجات اليدوية والحرفية موجها لمحمد أنور المكلف كرئيس لجنة المعارض بالاسراع في دراسة اقامة معرض دائم للمنتجات التراثية والبيئية بالمحافظة والعمل على أهمية مشاركة العارضين والمنتجات في المعارض الداخلية والخارجية والترويج الجيد لها .

صناعات حرفية وتراثية

وأكد محافظ مطروح، أهمية الحفاظ على الصناعات الحرفية والتراثية مع التشجيع على التدريب والتأهيل لمزيد من الشباب، مع أهمية المعارض في توفير مزيد من مصادر الدخل الاقتصادي للعارضين والحفاظ على المشاركة المشرفة لأبناء مطروح في كافة المعارض بما يتميز منتجاتهم من جودة وميزة بيئية تعبر عن تراث مطروح.

وفد سياحى إيطالي يتفقد أجنحة المعرض

وعلى هامش المعرض تفقد وفد سياحى إيطالي للمعرض مع التقاط صور تذكارية مع محافظ مطروح والعارضين مع الاشادة بتميز المنتجات المعروضة.

معرض بداية جديدة

معرض بداية جديدة

معرض بداية جديدة

معرض بداية جديدة

معرض بداية جديدة

معرض بداية جديدة

معرض بداية جديدة

معرض بداية جديدة

معرض بداية جديدة

معرض بداية جديدة

معرض بداية جديدة

معرض بداية جديدة

معرض بداية جديدة

معرض بداية جديدة

معرض بداية جديدة

معرض بداية جديدة

معرض بداية جديدة