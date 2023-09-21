الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة توعوية.. محافظ مطروح يتفقد كرفان الشباب والمناخ (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، كرفان الشباب والمناخ، الذي يأتى مع انطلاق الملتقيات البيئية وتنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اليونيسف والأمم المتحدة ومديرية الشباب والرياضة بمطروح، بمشاركة ٢٠٠ شاب، بحضور الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومايسة محمد  صبحي، وعبدالله محيي الدين محمد، مسئولي الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة.

ورش للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة 

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، أنه سيتم تواجد ١٠٠ شاب من منفذى المبادرة بالمحافظة بمكتبة مصر العامة و١٠٠ آخرين بمركز شباب مطروح، مع إقامة عدد من المعارض والورش عن التوعية بالحفاظ على البيئة، ويجوب الكرفان الذي يعمل كقافلة توعوية  للشباب، عددًا من مدن ومراكز المحافظة ويستهدف توعية وتحفيز الشباب وتمكينهم من التفاعل الإيجابي مع قضايا البيئة والمناخ والنهوض بالثقافة البيئية والعمل المناخي للأجيال القادمة، وإعادة الاستغلال الآمن للمخالفات وتدويرها.

كرفان البيئة والمناخ 

وأشاد محافظ مطروح بكرفان البيئة والمناخ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع دعمه التام لدور المبادرة وأهميتها في توعية الشباب، مؤكدًا على أهمية دور الشباب في الحفاظ على البيئة ونشر ثقافة التوعية ووفقًا لطبيعة كل محافظة خاصة التوعية من مخاطر استخدام  البلاستيك على البيئة ومياه البحر مع الإقبال السياحي على المحافظات الساحلية ومنها مطروح وضرورة التوعية لمستقلي اليخوت البحرية بعدم إلقاء المخلفات وأكياس البلاستيك، وكذلك توعية المواطنين بوضع القمامة في أماكنها المخصصة والحفاظ على البيئة.

وفى سياق آخر، كانت قد انطلقت الأحد الماضي، فعاليات تقييم المشروعات التي تقدمت للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بواحة سيوة، وذلك في مجلس ومدينة سيوة برئاسة الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، وبعضوية المهندسة ابتهال أحمد، منسق عام المبادرة بمطروح وممثلي وزارة التخطيط والاتصالات والبيئة والمجلس القومي للمرأة.

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مطروح محافظ مطروح كرفان الشباب والمناخ الشباب والمناخ أهمية الحفاظ على البيئة

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