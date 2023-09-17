نائب محافظ مطروح: بدء تقييم المشروعات الخضراء الذكية بواحة سيوة

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات تقييم المشروعات التي تقدمت للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بواحة سيوة، وذلك في مجلس ومدينة سيوة برئاسة الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، وبعضوية المهندسة ابتهال أحمد، منسق عام المبادرة بمطروح وممثلي وزارة التخطيط والاتصالات والبيئة والمجلس القومي للمرأة.

وقامت لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية بإجراء مقابلات شخصية لأصحاب المشروعات للوقوف على تفاصيل المشروعات وتقييمها وفقًا للمعايير الخاصة بالمبادرة.

تقييم المشروعات الخضراء الذكية بسيوة

وقالت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، لـ"الدستور"، إن لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية قامت الأسبوع الماضي، بتقييم المشروعات بالمحافظة وإجراء المقابلات الشخصية وحرصًا على رفع معاناة ومشقة السفر عن أهالي مدينة سيوة بدأت اللجنة في تقييم المشروعات بواحة سيوة، موضحة أنه سيتم إجراء معاينات على الطبيعة.

وأوضحت المهندسة ابتهال أحمد، منسق عام مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بمطروح، أن عدد المشروعات التي تقدمت للمشاركة في المبادرة بلغ 117 مشروعًا على مستوى محافظة مطروح، منها أكثر من 25% مشروعات تقدمت من مدينة سيوة.

وأضافت أنه لبُعد المسافة من مطروح لسيوة حرصت اللجنة على الانتقال إلى مدينة سيوة التي تبعد عن مطروح بحوالي 300 كيلو وذلك لرفع معاناة ومشقة السفر عن المشاركين وسهولة عرض مشروعاتهم التي تقدموا بها عبر المنصة الإلكترونية بالمبادرة.

زيارات ميدانية للمشروعات

وأكدت أن اللجنة ستجري زيارات ميدانية لتقييم المشروعات على أرض الواقع، مشيرة إلى أن واحة سيوة هي واحة خضراء تمتلك العديد من المقومات الطبيعية التي جعلت أبناءها يقومون بتنفيذ عدة مشروعات بيئية لها طابع مميز وينطبق عليها شروط مبادرة المشروعات الخضراء الذكية.

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