نائب محافظ مطروح تترأس لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة (صور)

بدأت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، وبعضوية المهندسة ابتهال أحمد، منسق عام مبادرة المشروعات الخضراء بمطروح، وممثلى وزارة التخطيط والبيئة والاتصالات والمجلس القومى للمرأة، فى تقييم المشروعات التى تقدمت عبر المنصة الإلكترونية للمشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وذلك فى مكتبة مصر العامة بمطروح.



_ البدء فى تقييم المشروعات الخضراء الذكية بمطروح

وقالت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، خلال حديثها لـ"الدستور"، إنه تم البدء فى تقييم المشروعات التى تقدمت عبر المنصة الإلكترونية للمشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مطروح وذلك من خلال مسطرة التقييم للوقوف على مدى جاهزية المشروعات.



_ تصعيد 18 مشروعًا من المحافظة وعرضها على اللجنة العليا

وأوضحت أن لجنة التقييم تستمر فى أعمالها حتى 21 سبتمبر 2023، موضحة أنه تقدم 117 مشروعًا وسيتم تصعيد 18 مشروعًا من المحافظة وعرضها على اللجنة العليا، وذلك لاختيار المشروعات الفائزة والمشاركة في مؤتمر المناخ cop 28، حيث تم رصد جوائز مادية للمشروعات الفائزة تبدأ من 250 ألف جنيه وحتى 750 ألف جنيه.

_ مقابلات شخصية لجميع المتقدمين فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وأضافت المهندسة ابتهال أحمد، منسق عام مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بمطروح، خلال حديثها لـ"الدستور"، أنه تم التواصل مع المتقدمين للتأكد من مدى جاهزيتهم للتقييم وتحديد موعد المقابلات الشخصية، حيث إن الدورة الحالية تتضمن مقابلات شخصية لجميع المتقدمين وذلك لشرح مشروعاتهم أمام اللجنة وضمان حصولهم على التقييم المناسب لمشروعاتهم.

_ تصعيد مشروعات قوية تمثل المحافظة وتشارك فى cop 28

وأوضحت أنه خلال التقييم يتم العمل على تصعيد مشروعات قوية لتمثل المحافظة بشكل جيد وتنافس المشروعات الأخرى المشاركة من محافظات مصر المختلفة والحصول على مركز للمشاركة فى مؤتمر المناخ الدولى cop 28 الذى سيقام فى دولة الإمارات.

نائب محافظ مطروح تترأس لجنة تقييم المشروعات الخضراء

نائب محافظ مطروح تترأس لجنة تقييم المشروعات الخضراء

نائب محافظ مطروح تترأس لجنة تقييم المشروعات الخضراء