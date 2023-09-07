الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ مطروح: تقييم المشاريع المشاركة فى مبادرة المشروعات الخضراء الذكية 11 سبتمبر

نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح

قالت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، إنه سيتم تقييم المشاريع التى تقدم بها أبناء مطروح على المنصة الإلكترونية للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدءًا من 11 سبتمبر وحتى 21 سبتمبر 2023.

_ مسطرة لتقييم المشروعات المشاركة فى المبادرة الوطنية بمحافظة مطروح 

وأضافت لـ"الدستور"، أنه تم غلق باب التقدم في 1 سبتمبر 2023 حيث تقدم 117 مشروعًا، وسيتم البدء في تقييم المشروعات من خلال مسطرة التقييم التي حددتها المبادرة لتصعيد 18 مشروعًا من المحافظة وعرضهم على اللجنة العليا، وذلك لاختيار المشروعات الفائزة والمشاركة في مؤتمر المناخ cop 28، حيث تم رصد جوائز مادية للمشروعات الفائزة تبدأ من 250 ألف جنيه وحتى 750 ألف جنيه.

_ لجنة لتقييم المشروعات بمطروح  

وأوضحت أنه سيتم تقييم المشروعات من خلال لجنة برئاستها وبعضوية ممثلى وزارة التخطيط والبيئة ووزارة الاتصالات والمجلس القومى للمرأة ومنسق مبادرة  المشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، حيث ستتم أعمال التقييم من خلال مسطرة الأداء للوقوف على مدى جاهزية المشروعات.

_ إجراء مقابلة شخصية لجميع المتقدمين 

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء مقابلة شخصية لجميع المتقدمين، وذلك من خلال اللجنة التى تم تشكيلها، موضحة أنه تم تقديم الدعم الفني للمتقدمين في المبادرة لمساعدتهم في استكمال تقديم المشروعات على المنصة الإلكترونية بشكل صحيح قبل غلق باب التقدم، مؤكدة أن ذلك يأتى في إطار اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء المشروعات الخضراء الذكية التي تواجه التغيرات المناخية وتساعد على تقليل التلوث في الكرة الأرضية.  

_ فئات مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وأكدت المهندسة ابتهال أحمد منسق عام مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بمطروح، خلال حديثها لـ"الدستور، على أن فئات المشروعات فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تضم 6 فئات "المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات الغير هادفة للربح، المشروعات المتعلقة بالمرأة"، وسيتم بدء التقييم لاختيار 3 مشاريع فى كل فئة وتصعيدها إلى اللجنة العليا برئاسة الدكتور محمد محيى الدين رائد المناخ، وبعضوية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة والتعاون الدولى وأعضاء من الأمم المتحدة والمجلس القومى للمرأة.

_ اختيار 18 مشروعًا على مستوى الجمهورية للمشاركة فى مؤتمر المناخ cop 28

وتابعت أنه من خلال اللجنة العليا سيتم اختيار 18 مشروعًا على مستوى الجمهورية للمشاركة فى مؤتمر المناخ cop 28 فى دولة الإمارات، موضحة أنه سيتم إعلان النتائج الرسمية  للمشروعات الفائزة على المستوى المحلى بعد انتهاء اللجنة التنفيذية من أعمالها، بالإضافة إلى عقد مؤتمر يضم 3 محافظات وفقًا للجدول الزمنى لإعلان النتائج المحلية تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية. 

مطروح نائب محافظ مطروح المشروعات الخضراء الذكية مسطرة التقييم COP- 28

مواد متعلقة

نائب محافظ مطروح: 104 مشاريع تقدمت للمشاركة في مبادرة "المشروعات الخضراء"

الأكثر قراءة

طالبة عين شمس فى دعوى هتك عرضها: ذهبت لشقته علشان بحبه فعاشرنى معاشرة الأزواج

ارتفاع الفراخ البيضاء وتراجع الساسو.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 7 سبتمبر

نجمات يتألقن فى مهرجان البندقية السينمائى (صور)

انطلاق مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعزيز التعاون

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد ذروتها غدًا الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال