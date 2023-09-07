نائب محافظ مطروح: تقييم المشاريع المشاركة فى مبادرة المشروعات الخضراء الذكية 11 سبتمبر

قالت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، إنه سيتم تقييم المشاريع التى تقدم بها أبناء مطروح على المنصة الإلكترونية للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدءًا من 11 سبتمبر وحتى 21 سبتمبر 2023.

_ مسطرة لتقييم المشروعات المشاركة فى المبادرة الوطنية بمحافظة مطروح

وأضافت لـ"الدستور"، أنه تم غلق باب التقدم في 1 سبتمبر 2023 حيث تقدم 117 مشروعًا، وسيتم البدء في تقييم المشروعات من خلال مسطرة التقييم التي حددتها المبادرة لتصعيد 18 مشروعًا من المحافظة وعرضهم على اللجنة العليا، وذلك لاختيار المشروعات الفائزة والمشاركة في مؤتمر المناخ cop 28، حيث تم رصد جوائز مادية للمشروعات الفائزة تبدأ من 250 ألف جنيه وحتى 750 ألف جنيه.

_ لجنة لتقييم المشروعات بمطروح

وأوضحت أنه سيتم تقييم المشروعات من خلال لجنة برئاستها وبعضوية ممثلى وزارة التخطيط والبيئة ووزارة الاتصالات والمجلس القومى للمرأة ومنسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، حيث ستتم أعمال التقييم من خلال مسطرة الأداء للوقوف على مدى جاهزية المشروعات.

_ إجراء مقابلة شخصية لجميع المتقدمين

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء مقابلة شخصية لجميع المتقدمين، وذلك من خلال اللجنة التى تم تشكيلها، موضحة أنه تم تقديم الدعم الفني للمتقدمين في المبادرة لمساعدتهم في استكمال تقديم المشروعات على المنصة الإلكترونية بشكل صحيح قبل غلق باب التقدم، مؤكدة أن ذلك يأتى في إطار اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء المشروعات الخضراء الذكية التي تواجه التغيرات المناخية وتساعد على تقليل التلوث في الكرة الأرضية.

_ فئات مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وأكدت المهندسة ابتهال أحمد منسق عام مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بمطروح، خلال حديثها لـ"الدستور، على أن فئات المشروعات فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تضم 6 فئات "المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات الغير هادفة للربح، المشروعات المتعلقة بالمرأة"، وسيتم بدء التقييم لاختيار 3 مشاريع فى كل فئة وتصعيدها إلى اللجنة العليا برئاسة الدكتور محمد محيى الدين رائد المناخ، وبعضوية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة والتعاون الدولى وأعضاء من الأمم المتحدة والمجلس القومى للمرأة.

_ اختيار 18 مشروعًا على مستوى الجمهورية للمشاركة فى مؤتمر المناخ cop 28

وتابعت أنه من خلال اللجنة العليا سيتم اختيار 18 مشروعًا على مستوى الجمهورية للمشاركة فى مؤتمر المناخ cop 28 فى دولة الإمارات، موضحة أنه سيتم إعلان النتائج الرسمية للمشروعات الفائزة على المستوى المحلى بعد انتهاء اللجنة التنفيذية من أعمالها، بالإضافة إلى عقد مؤتمر يضم 3 محافظات وفقًا للجدول الزمنى لإعلان النتائج المحلية تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية.