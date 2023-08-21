تقدم 104 مشروعات للمشاركة في مبادرة "المشروعات الخضراء" بمطروح

قالت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، إنه حتى الآن تقدم 105 مشروعات للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في المحافظة.

وأضافت لـ"الدستور"، أنه سيتم غلق باب التقدم في 1 سبتمبر 2023 للبدء في تقييم المشروعات من خلال مسطرة التقييم التي حددتها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتصعيد 18 مشروعا وعرضهم على اللجنة العليا وذلك لاختيار المشروعات الفائزة والمشاركة في مؤتمر المناخ cop 28 حيث تم رصد جوائز مادية للمشروعات الفائزة تبدأ من 250 ألف جنيه وحتى 750 ألف جنيه.

وأوضحت أنه يتم في الفترة الحالية تقديم الدعم الفني للمتقدمين في المبادرة لمساعدتهم في استكمال تقديم المشروعات على المنصة الإلكترونية بشكل صحيح وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء المشروعات الخضراء الذكية التي تواجه التغيرات المناخية وتساعد على تقليل التلوث في الكرة الأرضية.

وأكدت أن مطروح وخاصة مدينة سيوة تتمتع ببيئة نظيفة ومناسبة لإقامة مدن خضراء ذكية وهذا ما سعت إليه محافظة مطروح في الفترة السابقة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعات قومية وسياحية متكاملة صديقة للبيئة.