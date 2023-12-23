متحور كورونا الجديد "جيه.إن.1".. استشارى مناعة يكشف أعراضه وطرق الوقاية (فيديو)

تحدث الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة، عن متحور كورونا الجديد "جيه.إن.1"، والذي وصفه بأنه "متحور طيب وابن حلال"، لأنه لا يشكل خطرًا على المرضى المصابين بأمراض مزمنة أو كبار السن.

وأشار الأنصاري، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، إلى أن هذا المتحور لا يظهر أعراض البرد المعتادة، بل يسبب ألمًا في العظام والمفاصل، وأنه ينتشر بسرعة عالية، ولكنه لا يسبب تأثيرًا خطيرًا على معظم المصابين، والذين يصل عددهم إلى 50% من السكان، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

وأضاف، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب هذا المتحور، وأن الوقاية منه تتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعروفة، مثل التطعيم، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين، وتجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة.

وتابع، أن هذا المتحور قد يكون أكثر قابلية للانتقال بين الأشخاص، أو أكثر قدرة على التهرب من الجهاز المناعي، مقارنة بالمتحورات السابقة.