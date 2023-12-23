كيف نجت مصر من كارثة اقتصادية بسبب الغاز؟.. أستاذ هندسة البترول يكشف

أشاد رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، بالإنجازات التي حققها قطاع البترول في مصر خلال السنوات التسع الماضية، مؤكدًا أن مصر أصبحت تكفي نفسها من الغاز الطبيعي وتصدره للخارج.

وأوضح أبوالعلا، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن مصر كانت تستورد الغاز الطبيعي بتكلفة تصل إلى 3 مليارات دولار سنويًا، ولكن بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، تجنبت مصر أزمة اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل التوترات بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أن مصر شاركت في مؤتمر كوب 27 الذي عقد في شرم الشيخ العام الماضي، وأظهرت ريادتها في مجال تصنيع الهيدروجين الأخضر، وهو نوع من الطاقة النظيفة التي لا تنبعث منها غازات ضارة بالبيئة.

وقال إن مصر تسعى للدخول في عالم الطاقة النظيفة بخطوات مدروسة، وإنها من الدول الرائدة في تصنيع الهيدروجين، والذي يتم تصنيفه حسب لونه، مبينًا أن الغاز الطبيعي هو من أقل مصادر الطاقة انبعاثًا للغازات الضارة.

وأشار إلى أن القارة الإفريقية هي من أقل القارات في انبعاثات الطاقة الضارة، وأن مصر تلعب دورًا فعالًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة السمراء.