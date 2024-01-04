مَن هو الشيخ محمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية الجديد؟

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الخميس، بصدور أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وعقد أمير الكويت خلال الأيام القليلة الماضية، عدة مشاورات مع رئيس مجلس الأمة الكويتي الحالي أحمد السعدون، وعدد من رؤساء مجلس الوزراء الكويتي السابقين، وذلك في إطار التباحث لتشكيل الحكومة الجديدة لدولة الكويت.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح، تقدم لأمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح بخطاب استقالة الحكومة، عقب تأدية الأمير اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي يوم الأربعاء قبل الماضي، حيث تم تكليف الحكومة بتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة.

صباح السالم الصباح

من مواليد العاشر من أكتوبر سنة 1955 ويبلغ من العمر”68 سنة”.

تولي العديد من المناصب المختلفة، منها سفير الكويت لدى أمريكا، ووزير الخارجية الكويتي، والعديد من العضويات المتميزة والمناصب الرفيعة.

والده أمير الكويت الراحل “صباح السالم الصباح“.

والدته الشيخة نورية أحمد الجابر الصباح.

من مؤهلاته العلمية: بكالوريوس في الاقتصاد، حاصل على درسة الماجستير في الاقتصاد ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد.

رئيس مجلس الوزراء الكويتي

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الكويتية بأن الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، قد رفع إلى أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد، كتاب استقالة الحكومة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، استقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بقصر السيف صباح، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة.

وأدى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم عملا بالمادة (60) من الدستور، وتلا اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

واستنادا إلى المادة (60) من الدستور يؤدي الأمير اليمين قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة.