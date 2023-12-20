الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة يقدم العزاء فى أمير الكويت

الشيخ نواف الأحمد
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

يتقدم المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي  بخالص التعازي والمواساه الى دولة الكويت قيادةً وشعبًا  وحكومة في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وأعرب  المجلس  الوزاري اليوم الأربعاء  - عن بالغ تعازيه بوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه وجموع الشعب الكويتي الصبر والسلوان.
 

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرار الأمم المتحدة بشأن غزة

     

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منظمة التعاون الإسلامى: نرفض تهجير الفلسطينيين قسريًا وعلى المجتمع الدولى التدخل

  الاجتماع الافتراضي الطارئ 

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الطارئ للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي والذي دعت له جمهورية مصر العربية، برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي ورئيسة المجلس القومي للمرأة، وبحضور السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والسفير محمد منير نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والانسانية الدولية، والسفير إيهاب فوزي نائب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة وبمشاركة  الوزراء والوزيرات ممثلي منظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي لمناقشة وضع المرأة الفلسطينية والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة..

وعُقد اليوم الاجتماع الافتراضي الطارئ للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي والذي دعت لهجمهورية مصر العربية لمناقشة وضع المرأة الفلسطينية والعدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة.

وجاء الاجتماع برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي ورئيسة المجلس القومي للمرأة، وبحضور السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والسفير محمد منير نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والانسانية الدولية، والسفير إيهاب فوزي نائب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة وبمشاركة  الوزراء والوزيرات ممثلي منظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي.

المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة أمير الكويت الشيخ نواف الصباح تنمية المرأة وفاة أمير الكويت

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منظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرار الأمم المتحدة بشأن غزة

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