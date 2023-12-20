الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

بعد أدائه اليمين الدستورية.. رسائل أمير الكويت للداخل والخارج (إنفوجراف)

أمير الكويت
أمير الكويت

قال أمير الكويت، الشيخ مشعل الصباح، خلال كلمته بعد أداء اليمين الدستورية أمام المجلس، إن الحكمة تقتضي إدراك حجم المسؤولية والتمسك باللحمة الوطنية.

وأكد الصباح، أنه أوقف قرارات التعيين والترقية لوقف العبث في بعض الملفات، مستدركًا: "يحزننا سكوت أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية عن بعض الملفات".

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وتعهد أمير الكويت بأن يكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه، مؤكدًا أنه تسلم زمام الحكم تكليفًا لا تشريفًا، مشددًا على أن الأمير الراحل كان بحق شيخ التواضع والمتواضعين.

لا يتوفر وصف.

وأكد أمير الكويت أهمية المتابعة والمراقبة والمساءلة الموضوعية في إطار الدستور، متابعًا: "يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع".

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وقال في كلمته: "ما أثقل حمل الأمانة وأنا اليوم تسلمتُ زمام الحكم وأعاهد الله والشعب الكويتي أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه المحافظ على الوحدة الوطنية الساعي إلى رفعة الوطن وازدهاره ومحاربة كافة صور الفساد وأشكاله"، مضيفًا: "أسجل الشكر والتقدير والاعتزاز للشعب الكويتي الذي عبر بصدق عن صادق العزاء والشكر موصول لقادة الدول والشكر لمن عبر عن ذلك وتقبل الله دعاءكم".

وتابع: "الشيخ نواف الأحمد- رحمة الله عليه- قدم إنجازات كبيرة للبلاد تاركًا سيرة عطرة، وأعاهد الشعب الكويتي على أن أكون مواطنا مخلصا لوطنه"، موجهًا الشكر للدول الصديقة والشقيقة التي قدمت واجب العزاء.

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