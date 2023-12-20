"العسومي" يشارك في جلسة اليمين الدستورية لأمير الكويت

مهنئا أمير الكويت

شارك عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمة الكويتي لأداء حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، لليمين الدستورية.

الشيخ مشعل الصباح يتولى مقاليد الحكم

ورفع "العسومي" أسمى آيات التهاني والتبريكات للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لتوليه مقاليد الحكم في دولة الكويت خلفا للراحل المغفور له بإذن الله تعالى "الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه ".

استكمال مسيرة البناء والتنمية في دولة الكويت

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن خالص تمنياته للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالتوفيق والسداد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية في دولة الكويت، والاستمرار في تعزيز مكانتها عربيا وإقليميا ودوليا، وتحقيق تطلعات وطموحات الشعب الكويتي العزيز.

وفاة أمير الكويت

وفي وقت سابق من الثلاثاء، استقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومى والوفد المرافق، حيث قام بتقديم واجب العزاء فى وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما قدم رئيس البرلمان التعازي إلى كبار شيوخ أسرة أمير البلاد الراحل والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وكان الديوان الأميري الكويتي، قد أعلن، وفاة أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.