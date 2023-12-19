الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس البرلمان العربى يهنئ مصر بالانتخابات الرئاسية ويمتدح دور السيسي (فيديو)

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

أعرب عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن تهنئته للشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة انتهاء الانتخابات الرئاسية 2024 بنجاح وفوز السيسي بفترة رئاسية جديدة.

وأشاد العسومي، في حديث هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، بالمستوى العالي من النزاهة والحيادية والمشاركة الشعبية الذي شهدته الانتخابات، مؤكدا أنها تعكس النهج الديمقراطي الذي تسلكه مصر وتميزها عن باقي الدول العربية، التي تواجه أوقاتًا حرجة.

وأوضح العسومي، أن البرلمان العربي ينظر إلى هذا الحدث السياسي بإعجاب واحترام، لأن مصر اتبعت المعايير الدولية في تنظيم الانتخابات، ما يدل على ريادتها في هذا المجال.

وأكد العسومي، على أن الإقبال الكبير للناخبين المصريين على صناديق الاقتراع هو دليل على نجاح الدولة المصرية في إدارة هذه العملية الديمقراطية، وأن فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة هو تأييد لدوره الفعال في قيادة النهضة المصرية والتغلب على العديد من التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

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