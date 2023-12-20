الأمير مشعل الصباح: الكويت ستبقى محافظة على التزاماتها الخارجية.. وسنحارب كل أشكال الإرهاب

وجه الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عقب تأدية اليمين الدستورية أميرًا لدولة الكويت، أمام مجلس الأمة، كلمة لشعبه وللعالم.

وقال، خلال بث مباشر نقلته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، إنه “ما أثقل حمل الأمانة، وأنا اليوم تسلمتُ زمام الحكم، وأعاهد الله والشعب الكويتي أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه، المحافظ على الوحدة الوطنية، الساعي إلى رفعة الوطن وازدهاره، ومحاربة كافة صور الفساد وأشكاله"، متابعًا: "أسجل الشكر والتقدير والاعتزاز للشعب الكويتي، الذي عبر بصدق عن صادق العزاء، والشكر موصول لقادة الدول، والشكر لمن عبر عن ذلك وتقبل الله دعاءكم".

وأشار إلى أن "الشيخ نواف الأحمد- رحمة الله عليه- قدم إنجازات كبيرة للبلاد تاركًا سيرة عطرة، وأعاهد الشعب الكويتي على أن أكون مواطنا مخلصا لوطنه"، موجهًا الشكر للدول الصديقة والشقيقة التي قدمت واجب العزاء.

وأكد أمير الكويت، "سنواصل دورنا مع الدول الصديقة في القضايا المشتركة، وسنعمل على المراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية، و محاربة كل صور الإرهاب".

وتابع: "الحكومة والمجلس توافقا على الاضرار بمصالح البلاد وما حصل في تعيينات المناصب دليل على عدم الانصاف وما حصل من تغيير للهوية الكويتية وما حصل في ملف العفو وتداعياته والتسابق لقانون رد الاعتبار، وما يزيد في الالم سكوت السلطتين على هذا العبث وكأنها صفقة تبادل مصالح بينهما"، مضيفًا "انطلاقًا من مسئولية الحكم يتوجب علينا أن نكون قريبين من الجميع وأهمية المحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون، وأدعو الله أن تبقى الكويت واحة أمن وأمان وأن يجمع قلوبنا على محبة الكويت".

وشدد على أن الكويت ستبقى محافظة على التزاماتها الخارجية، وهناك استحقاقات تشريعية يجب القيام بها لصالح الوطن والمواطنين، ولم نصل إلى تصحيح المسار.