سفارة باكستان تدعو غرفة القاهرة التجارية للمشاركة فى مؤتمر تعقده الثلاثاء المقبل

استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري، الملحق التجاري للسفارة الباكستانية بالقاهرة علي تمكين، لبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

والتقى الملحق التجاري الباكستاني سيد النواوي، نائب رئيس غرفة القاهرة، في حضور اللواء صلاح العبد، أمين صندوق الغرفة، وأشرف خضر، أمين الصندوق المساعد وأشرف الشيمي سكرتير عام الغرفة، وشارك في الاجتماع محمد غريب أحد منتسبي الغرفة في قطاع السلع الغذائية.

مناقشة المعوقات لزيادة التبادل التجاري

ودعا الملحق التجاري الباكستاني غرفة القاهرة للمشاركة في المؤتمر الذي ستنظمه السفارة الباكستانية في 9 يناير الجاري بالقاهرة والذي سينعقد بمشاركة 111 شركة تمثل 13 قطاعًا مختلفًا، وهو ما رحب به الحضور من مجلس إدارة الغرفة، مؤكدين على أهمية مناقشة أي معوقات تواجه سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك ووضع حلول واقعية لها من أجل زيادة التعاون الاقتصادي المشترك من بين هذه المعوقات، الاعتمادات المستندية- وضع أطروحات بديلة للدولار مثل العملة المصرية.

وكذلك بحث أهمية وجود شراكة بين الطرفين من خلال دخول الجانب الباكستاني بالمواد الخام والجانب المصري بالتصنيع، وهو ما يتناسب مع توجه الدولة المصرية لتوطين الصناعة والاستفادة من الموقع المتميز لمصر كبوابة مهمة لدخول السوق الإفريقية التي تمثل أهمية خاصة في التجارة والاستثمار.

مناقشة سبل تسهيل إجراءات التعاون بين الشركات في البلدين

وقال سيد النواوي إن هناك علاقات طيبة تجمع بين مصر وباكستان، وهو ما يجب أن نستفيد منه لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال مناقشة سبل تسهيل إجراءات التعاون بين الشركات في البلدين خاصة أن مصر بها منتجات كثيرة من الممكن أن تستفيد منها السوق الباكستانية.

وأكد "النواوي" أن هناك استعدادًا كاملًا من الغرفة للتعاون مع مجتمع الأعمال في باكستان عن طريق السفارة وتنظيم لقاءات ثنائية لبحث سبل التعاون الاقتصادي سواء من خلال زيادة التبادل التجاري الثنائي أو الدخول في شراكات استثمارية ثنائية بين الشركات المصرية ونظيراتها الباكستانية الهدف في النهاية استفادة اقتصاد البلدين.

الملحق التجاري الباكستاني: هناك دعم حكومي كبير لمجتمع الأعمال في البلدين

من جانبه أكد "علي تمكين" الملحق التجاري الباكستاني، أن المؤتمر المقرر تنظيمه يوم 9 يناير الجاري هو تنظيم حكومي باكستاني، وسيحضره مسئولون حكوميون من مصر وباكستان من بينهم وزيرا التجارية في البلدين، وهو ما يعطي طمأنينة لمجتمع الأعمال في مصر وباكستان، بأن أي معوقات تواجههم سيتم وضع حلول واقعية لها وأن هناك دعمًا حكوميًا كبيرًا لمجتمع الأعمال في البلدين من أجل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

واتفق الطرفان على وضع ورقة عمل تتضمن أي معوقات تواجه مجتمع الأعمال في مصر لمناقشتها بين مسئولي غرفة القاهرة ومسئولي حكومة باكستان على رأسهم وزير التجارة الباكستاني ونائبه والسفير الباكستاني خلال حضورهم المؤتمر.