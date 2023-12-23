السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: غالبية سكان القطاع جياع ويعيشون بالعراء.. وخيام الإيواء لا تكفى

أطفال غزة
أطفال غزة

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن الاحتلال يحاول خلق منطقة عازلة بطول 2 كم شرقي قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاحتلال يحظر دخول المساعدات للكثير من المناطق.

وأضافت أبوشمسية، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن غالبية سكان القطاع يعيشون بالعراء، وخيام الإيواء لا تكفي، وغالبية سكان القطاع جياع.

نقص حاد في بعض الأدوية

ونوهت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة بأن هناك نقصًا حادًا في بعض الأدوية، وانعدام أنواع أخرى، لافتة إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة يعانون أزمات صحية بالغة.

وتابعت: الاحتلال يعتقل نحو ألف فلسطيني بالقطاع منذ بدء العدوان.

سكان القطاع القاهرة الإخبارية سكان القطاع جياع يعيشون بالعراء خيام الإيواء لا تكفي خيام الإيواء دانا أبو شمسية راسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة

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