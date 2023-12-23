السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تبرز تفاصيل بيان اليونيسف بشأن أطفال غزة (فيديو)

أطفال غزة
أطفال غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا يرصد أبرز ما جاء في بيان اليونيسف بشأن أطفال غزة.

تفاصيل بيان اليونيسف بشأن أطفال غزة:

أكثر من 80% من أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد.

في الأسابيع المقبلة سيعاني 10 آلاف طفل دون الخامسة من سوء تغذية يهدد حياتهم.

335 ألف طفل في غزة معرضون لسوء التغذية والوفاة.

يمكن تفادي سوء التغذية لولا استمرار خطر المجاعة.

خطر المجاعة غير المقبول يأتي مع انهيار كامل للمنظومات الغذائية والصحية بغزة.

أكثر من ثلثي مستشفيات القطاع لم يعد يعمل بسبب الهجمات الإسرائيلية.

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