اليونيسف: قطع المياه والوقود عن غزة يقود لمستوى جديد من المعاناة

أكدت منظمة اليونيسف أن قطع المياه والوقود عن قطاع غزة سيقود إلى مستوى جديد من المعاناة، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

في سياق آخر، كشفت الصحة العالمية، عن نفاد الإمدادات الطبية التي كانت مخزنة في غز، منوهة بأن هناك أضرارًا كبيرة في 4 مدارس، و8 مراكز صحية في غزة، في الهجوم الإسرائيلي على المرافق الصحية حتى الآن.

عقاب جماعي

ولفتت إلى أن حصار غزة يرقى إلى حد العقاب الجماعي، خاصة أنه يؤثر على عمل المرافق الطبية، كاشفة عن أن الغارات الإسرائيلية أصابت مدارس في غزة، بجانب النقص الحاد في مياه الشرب بقطاع غزة.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل الصحفيين في غزة، للتعتيم على جرائمه وفظائعه، ولحجب حقيقة المجازر التي ينفذها جيشه بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

واعتبر الإعلام الفلسطيني استشهاد محمد الصالحي مصور وكالة السلطة الرابعة، وإبراهيم لافي، مصور وكالة عين ميديا، خلال تغطية العدوان شرقي البريج، وفقدان الاتصال بنضال الوحيدي مصور منصة نيو برس، وقناة النجاح، وهيثم عبدالواحد مصور وكالة عين ميديا، أثناء عملهما قرب حاجز بيت حانون- دليلًا دامغًا على أن جيش الاحتلال يتعامل مع الإعلاميين بصفتهم أهدافًا مشروعة لجرائمه، لأن مؤسسات العالم وقوانينه وقراراته التي تحمي الصحفيين لم تنفذ بحق قتلتهم في الماضي.