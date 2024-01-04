"الأونروا": سكان غزة يتعرضون لعقاب جماعى وسط شح المساعدات

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، فيليب لازاريني، إن سكان غزة يتعرضون لعقاب جماعي في ظل شح المساعدات الإنسانية.

المعاناة فى غزة لا تطاق

وأضاف لازاريني، خلال منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس: "غزة، حرب وحشية مستمرة منذ ثلاثة أشهر، نزوح جماعي وخسائر بشرية وجرحى ودمار، تفاقمت المعاناة التي لا تطاق بسبب تواصل التجريد من الإنسانية والترويج غير المحدود لخطاب الكراهية".

وأشار إلى أن "الشعب الفلسطيني يتعرض لعقاب جماعي مع عدم السماح إلا بالقليل من المساعدات الإنسانية"، موضحًا أن الوضع في غزة "يتجه نحو المجاعة"، داعيا إلى وقف إطلاق النار.

%40 من سكان القطاع معرضون لخطر المجاعة

جدير بالذكر، أن مدير شئون "أونروا" بغزة، توماس وايت، شدد في 30 ديسمبر الماضي على أن "قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، و40% من سكانه معرضون لخطر المجاعة".

وقال "وايت" إن "كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء.. هناك حاجة إلى المزيد من الإمدادات المنتظمة، التي تتطلب وصولا آمنا ومستداما للإمدادات الإنسانية في كل مكان، بما في ذلك شمال غزة".