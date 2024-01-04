الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

15 قتيلا فى هجوم إرهابى شرقى نيجيريا

نيجيريا
نيجيريا

لقي 15 شخصًا على الأقلّ من القرويين، مصرعهم في هجوم شنّه مسلّحون إرهابيون على قريتين في ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا.

وقال السكّان لـ"فرانس برس" إنّ "المهاجمين وصلوا، الإثنين (يوم رأس السنة) على دراجات نارية وشاحنات مجهّزة بمدافع رشّاشة إلى قريتي جاتماروا وتسيها الواقعتين قرب مدينة شيبوك وراحوا يطلقون النار على سكّانهما".

وأوضح ماناسيه آلين، رئيس جمعية تنمية منطقة شيبوك، أنّ "حصيلة القتلى في القريتين بلغت 15 شخصًا".

من جهته، قال سامسون بولس، وهو من سكّان المنطقة، إنّ "الإرهابيين اختطفوا أيضًا شابة من قرية تسيها".

فيما أكّد ناحوم داسو، المتحدّث باسم شرطة ولاية بورنو، وقوع الهجوم، لكنّه لم يقدّم أيّ تفاصيل بشأنه أو يذكر حصيلة قتلاه.

وبحسب آلين فإنّ "الإرهابيين الذين كانوا يرتدون زيّ الجيش اقتحموا جاتماروا قرابة الساعة 16،00 بتوقيت جرينتش وأطلقوا النار على سكّانها، بمن فيهم أشخاص كانوا عائدين من جنازة".

وأضاف: "قتلوا 12 شخصًا في جاتماروا و3 آخرين في تسيها"، في حصيلة أكّدها شخصان آخران من سكّان المنطقة.

وقال أيوبا آلامسون، أحد زعماء المجتمع المحلّي في شيبوك، فإنّه "بالإضافة إلى ما ارتكبوه من عمليات قتل، استولى الإرهابيون على مواد غذائية وأحرقوا منازل في القريتين".

ولم يتّضح في الحال الفصيل الإرهابي الذي نفّذ هذه الهجمات، لكن في هذه المنطقة تنشط جماعة بوكو حرام ومنافسها تنظيم داعش في غرب أفريقيا الذي انشقّ عنها وبايع تنظيم داعش.

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