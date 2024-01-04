رويترز: واشنطن نفذت الهجوم على مقر لحركة النجباء فى بغداد

قال مسئول أمريكي لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، إن الجيش الأمريكي نفذ ضربة ضد قيادي في فصيل عراقي مسلح؛ يُعتقد أنه مسئول عن هجمات على القوات الأمريكية في البلاد.

وأضاف المسئول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الضربة الأمريكية أصابت سيارة في بغداد، واستهدفت قياديًا في حركة النجباء، دون أن يذكر هويته.

وأعلنت حركة النجباء، أحد الفصائل العراقية المسلحة، في بيان اليوم الخميس، عن مقتل مساعد قائد عمليات حزام بغداد بالحشد الشعبي، مشتاق طالب السعيدي أبوتقوى، في قصف أمريكي، وصفته بالغادر، على مقر الدعم اللوجستي في العاصمة بغداد.

وكان مصدر في الشرطة العراقية قد صرّح، في وقت سابق من اليوم، بمقتل المسئول العسكري في حركة النجباء المدعو أبوتقوى وأحد مرافقيه بقصف جوي استهدف مقرا للحشد شرق بغداد.

وقال المصدر لوكالة "شفق نيوز"، إنه تم استهداف عجلة أبوتقوى مع أحد مرافقيه، ويدعى أبوسجاد، بعد دخولهما للمقر في شارع فلسطين، ما أسفر عن مقتلهما في الحال. وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني مسئول بأن قصفًا جويًا مجهولًا بطيران مسيّر استهدف مقرًا للحشد الشعبي شرق العاصمة العراقية بغداد.