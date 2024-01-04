عاجل.. حزب الله يؤكد مقتل 3 من عناصره بينهم القيادى حسين يزبك فى جنوب لبنان

أعلن حزب الله، اليوم الخميس، مقتل 3 من عناصره بينهم القيادي حسين يزيك في ضربة إسرائيلية جنوبي لبنان.

ومنذ قليل، قال مصدران أمنيان لـ"رويترز"، إن مسؤولًا محليًا في حزب الله اللبناني وثلاثة أعضاء آخرين في الجماعة قتلوا في وقت متأخر من مساء الأربعاء، في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان الأربعاء، إلى 9 من أعضاء حزب الله في أحد أكثر الأيام دموية للجماعة منذ أن بدأت تبادل إطلاق النار عبر الحدود مع إسرائيل في أكتوبر.