الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارحية الروسية ردا على أوكرانيا: لن يتم عزل دبلوماسيينا

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم أنه لن يتم عزل الدبلوماسيين الروس، وذلك تعليقًا على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا التي دعا فيها الغرب إلى عزل الدبلوماسيين الروس.

وذكرت زاخاروفا - في منشور بثته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تلجرام) اليوم - أنه "لن يستطيع أحد عزل الدبلوماسيين الروس.. لقد سئم العالم من عبء العقوبات غير المشروعة والطموحات المؤلمة لمجموعة ضيقة من الأنظمة الغربية".

وأشارت إلى أن روسيا كانت لديها خطط واسعة النطاق خلال رئاستها لمجموعة البريكس هذا العام، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضافت: "إلى جانب الأنشطة الدولية في الخارج، ستستضيف بلادنا أيضًا أحداثًا كبرى على أراضيها. ومن بينها مهرجان الشباب العالمي في الفترة من 1 إلى 7 مارس".

وأوضحت: "أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فلن ندافع عن موقفنا هناك فحسب، بل سنعمل أيضًا على الحفاظ على نص وروح هذه الهياكل، التي تتعرض اليوم لهجوم همجي من الدكتاتوريات الليبرالية الغربية".

وفي الوقت نفسه، أشارت المتحدثة الروسية إلى أن موسكو ستطور علاقات ثنائية "مع كل أولئك الذين يحترمون المبادئ القانونية الدولية والمستعدون للتعاون المتساوي والمفيد للجانبين".

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا حدد - في وقت سابق اليوم - بعض الخطوات التي تهدف إلى "انتصار أوكرانيا" في الحرب، حيث دعا الغرب، من بين أمور أخرى، إلى "عزل الدبلوماسيين الروس في العواصم والمنظمات الدولية ذات الصلة".

يُشار إلى أن رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي قد صرح - في وقت سابق - بأنه على الرغم من أحلام الغرب في عزل روسيا، إلا أنها تكتسب حلفاء وشركاء جدد في العالم.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن - في 24 فبراير من العام الماضي - شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.

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