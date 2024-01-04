الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الفلسطينية تُرحب بالموقف الفرنسى الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

وزارة الخارجية والمُغتربين
وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية

رحبت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، الليلة، بالموقف الفرنسي الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وقالت الوزارة - في بيان صحفي - إنها ترحب بالموقف الفرنسي الذي يدين دعوة كل من الوزيرين الإسرائيليين سموتريتش وبن جفير لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة إنشاء مُستوطنات في القطاع واحتلاله.

وطالبت الوزارة، بضغوط دولية "حقيقية" لوقف حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني "كمدخل صحيح"؛ لوقف جرائم النزوح والتهجير القسري، وحصول سكان القطاع على احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بعيدًا عن غطرسة وحصار الاحتلال.

وكانت فرنسا قد أدانت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير "الأمن القومي" الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، التي دعت إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة إنشاء مستوطنات في القطاع واحتلاله برًا. 

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