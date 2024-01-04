الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الصحة الإيرانية: 95 شهيدًا و211 جریحًا ضحايا تفجيرات كرمان

تفجيرات كرمان
تفجيرات كرمان

نقلت قناة الغدير العراقية عن وزارة الصحة الإيرانية قولها بأن الرقم الصحيح لعدد الضحايا بانفجارات كرمان هو 95 شهيدًا و211 جریحًا والأرقام الأخرى غير صحيحة وناجمة عن تكرار بعض الأسماء.

ووفقا لوكالة تسنيم، كانت هناك حقيبتان مفخختان ويبدو أن منفذ أو منفذی الهجوم فجروا القنبلتين بجهاز تحكم عن بعد.

وكشف مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي أن الانفجارين اللذين وقعا في كرمان قرب مقبرة سليماني كان هجوما إرهابيا.

وقال محافظ كرمان الإيرانية إن الانفجارين وقعا بفارق 10 دقائق ولكن لا معلومات دقيقة عن أسباب الانفجارين. 

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