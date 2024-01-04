الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم بيت فوريك وبرقة وقصرة بمحافظة نابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، بلدات: بيت فوريك وبرقة وقصرة، في محافظة نابلس، وحي فطاير قرب الطور في المدينة.

وذكرت مصادر محلية لوكالة وفا الفلسطينية، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية جابت شوارع وأحياء بلدات برقة شمال غرب المدينة، وقصرة جنوبا، وبيت فوريك شرقا، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل في قصرة.

وأفادت المصادر، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في برقة، والتي أطلقت الأعيرة النارية والصوتية.

كما سيرت قوات الاحتلال آلياتها في حي فطاير القريب من جبل الطور في مدينة نابلس، ولم يبلغ عن أي اعتقالات.

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