"وول ستريت" تغلق على انخفاض فى ثانى جلسات العام الجديد

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض في ثاني جلسات التداول في العام الجديد وسط عمليات بيع لجني الأرباح بعد ختام قوي لعام 2023.

وفشل محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر ديسمبر، في التخلص من الفوضى التي تسيطر على الأسواق.

وأظهر محضر الاجتماع الذي انعقد يومي 12 و13 ديسمبر أن مسؤولي البنك على قناعة متزايدة فيما يبدو بأن التضخم ينحسر في ظل تضاؤل "المخاطر الصعودية" وتنامي القلق إزاء الضرر الذي يمكن أن تلحقه السياسة النقدية "المفرطة في التشديد" بالاقتصاد.

ولم يشر المحضر على نحو يذكر إلى الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة.

ووفق البيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 38.68 نقطة، أو 0.82 %، ليغلق عند 4704.15 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 176.80 نقطة، أو 1.18 %، إلى 14589.14 نقطة. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 289.73 نقطة أو 0.77 %إلى 37425.31 نقطة.