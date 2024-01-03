الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأونروا: تفاقم المعاناة فى غزة بسبب الوحشية والترويج لخطاب الكراهية

اللاجئين الفلسطينيين
اللاجئين الفلسطينيين

انتقد فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، الأربعاء، التعامل الوحشي والتجريد من الإنسانية في التعامل مع المدنيين في غزة، ​​خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي:⁠ "3 أشهر طويلة من الحرب الوحشية والتهجير الجماعي والخسائر البشرية والإصابات والدمار الشامل، وتفاقمت المعاناة التي لا تطاق بسبب التجريد المستمر من الإنسانية والترويج لخطاب الكراهية دون رادع".

وتابع لازاريني: "لقد تم تهجير ما لا يقل عن 85% من سكان غزة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتقول هيئة الصحة المحلية إن أكثر من 22.000 فلسطيني قتلوا على يد إسرائيل منذ 7 أكتوبر".

استمرار المعارك في خان يونس

تتواصل المعارك الشرسة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، إن "معارك عنيفة" مستمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة، زاعمًا قصف طائرة مقاتلة تابعة له مجمعًا لإنتاج أسلحة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في المدينة، وأنه "خلال عمليات تفتيش في إحدى المدارس، عثرت القوات على فتحة نفق وصور للأسلحة".

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان، إن 22.313 فلسطيني استشهدوا وأصيب 57296 آخرين في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر.

وأضافت الوزارة أن 128 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 261 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيليب لازاريني غزة العدوان الإسرائيلى الامم المتحدة اللاجئين الفلسطينيين

مواد متعلقة

سياسيون وخبراء: اصطفاف وطنى كبير لتأييد تحذير السيسى من تهجير الفلسطينيين

بخط يده.. مذكرات سعد فخري عبدالنور محامي طه حسين

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

"يكذب كما يتنفس".. وقائع تكشف انحياز الإعلام الغربى لإسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يرفض رحيل ثنائى الأهلى فى صفقة عمر كمال عبدالواحد

عاجل| الجبلاية يكشف سبب إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

زوجة حلمى بكر تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الموسيقيين

أسماء.. قلب أبيض لا يصلح لهذا العالم المُوحش!

رسميًا.. الكشف عن بديل كوكا فى قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة