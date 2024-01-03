الأونروا: تفاقم المعاناة فى غزة بسبب الوحشية والترويج لخطاب الكراهية

انتقد فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، الأربعاء، التعامل الوحشي والتجريد من الإنسانية في التعامل مع المدنيين في غزة، ​​خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي:⁠ "3 أشهر طويلة من الحرب الوحشية والتهجير الجماعي والخسائر البشرية والإصابات والدمار الشامل، وتفاقمت المعاناة التي لا تطاق بسبب التجريد المستمر من الإنسانية والترويج لخطاب الكراهية دون رادع".

وتابع لازاريني: "لقد تم تهجير ما لا يقل عن 85% من سكان غزة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتقول هيئة الصحة المحلية إن أكثر من 22.000 فلسطيني قتلوا على يد إسرائيل منذ 7 أكتوبر".

استمرار المعارك في خان يونس

تتواصل المعارك الشرسة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، إن "معارك عنيفة" مستمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة، زاعمًا قصف طائرة مقاتلة تابعة له مجمعًا لإنتاج أسلحة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في المدينة، وأنه "خلال عمليات تفتيش في إحدى المدارس، عثرت القوات على فتحة نفق وصور للأسلحة".

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان، إن 22.313 فلسطيني استشهدوا وأصيب 57296 آخرين في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر.

وأضافت الوزارة أن 128 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 261 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.