وزيرة خارجية ألمانيا فى جولة للشرق الأوسط تبدأها بإسرائيل

تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بريبوك، مجددًا إلى إسرائيل ودول أخرى بالشرق الأوسط اليوم الأحد على خلفية الحرب في غزة.

وفي مستهل الزيارة تعتزم بيربوك الالتقاء بنظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس لإجراء مباحثات.

وسوف تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية فيما بعد إلى جنوب شرق آسيا وتستمر جولة الوزيرة الألمانية في المنطقتين أسبوعًا.

ومن المقرر أيضًا أن تلتقي وزيرة الخارجية الألمانية بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج.

وخلال كلا اللقاءين من الممكن أن يتم بحث المساعي لأجل إطلاق سراح الرهائن الذين تم اختطافهم من جانب حركة حماس، ومناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة، وكذلك إمكانية تنفيذ حل الدولتين بعد انتهاء الحرب.

وبحسب تصريحات متحدث باسم الخارجية الألمانية، تعتزم بيربوك إجراء محادثات مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وشخصيات أخرى غدًا الإثنين.

ومن المقرر بعد ذلك إجراء مباحثات في مصر مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.

كما تعتزم بيربوك زيارة لبنان أيضًا قبل التوجه إلى الفلبين وماليزيا وسنغافورة في منتصف الأسبوع.

الهجمات في البحر الأحمر

وفي وقت سابق حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ودول أخرى، الحوثيين من شن مزيد من الهجمات في البحر الأحمر.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض، أنه في ضوء استمرار الهجمات الحوثية، بما في ذلك التصعيد الكبير خلال الأسبوع الماضي الذي استهدف السفن التجارية بالصواريخ والقوارب الصغيرة ومحاولات الاختطاف، لذلك فإننا نحذر الحوثيين من مغبة شن المزيد من الهجمات.

وأصدرت حكومات الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وإيطاليا، واليابان وهولندا ونيوزيلندا، بيانًا مشتركًا بهذا الصدد.

وتواصل شركات الشحن الدولية إعادة توجيه سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، ما يضيف تكلفة كبيرة وأسابيع من التأخير في تسليم البضائع؛ ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعريض حركة الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية الحيوية في جميع أنحاء العالم للخطر.