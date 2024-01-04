الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قطر تدين تصريحات تهجير الفلسطينيين قسرًا: غزة ستظل فلسطينية

قطاع غزة
قطاع غزة

أدانت قطر - بأشد العبارات - تصريحات وزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي  بشأن تهجير سكان غزة قسرًا. 

وقالت الخارجية القطرية، في بيانٍ اليوم الخميس: "تلك التصريحات امتدادًا لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين".

غزة ستظل فلسطينية

وأشارت الخارجية القطرية، إلى أن سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال مع سكان غزة لن تغير حقيقة أن غزة أرض فلسطينية، وستظل فلسطينية.

وشددت الخارجية القطرية في هذا السياق، على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي؛ لتجنب استمرار دوامة العنف في المنطقة وتمددها إلى العالم.

وجددت الخارجية القطرية، التأكيد على أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقًا للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف.

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