الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا عن تجاهل أمريكا للأوضاع فى غزة (فيديو)

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"،  تقريرًا بعنوان "بعد العقاب الشامل والقتل الجماعي في غزة.. أمريكا تغمض عينيها عن انتهاكات إسرائيل"، ترصد خلاله  تجاهل أمريكا للأوضاع في غزة.

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي تقترب من 80 ألفًا بين شهيد وجريح 

وقال التقرير: "حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة تقترب من 80 ألفًا بين شهيد وجريح بخلاف المفقودين، وأغلبية الضحايا أطفال ونساء وفقًا للإحصاءات".

وأضاف: "قطاع سوي أغلبه بالأرض، واستهداف كامل أخرج البنية التحتية من مستشفيات ومدارس وكهرباء ومياه خارج الخدمة، عقاب شامل وقتل جماعي واستباحة لكل شيء، ماذا يمكن أن تسمي تلك الحالية التي تختزل نحو 3 أشهر استباحت فيها إسرائيل كل غزة".

وتابع: "عبارة واحدة منها ينطبق عليها تعريف الإبادة الجماعية، ومع ذلك لا تزال الولايات المتحدة تنظر بعين واحدة أو تغمض عينيها عن ممارسات إسرائيل في غزة، ولا ترى أن ما يجري في القطاع المدمر إبادة جماعية".

غزة أمريكا والقتل الجماعي

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