فصائل فلسطينية تُعلن قصف عسقلان وغلاف غزة برشقة صاروخية مُركزة

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن قصف عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية مركزة، بحسب ما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الخميس.

وذكرت بلدية عسقلان، أن القبة الحديدية اعترضت قذيفتين صاروخيتين في سماء المدينة.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 22 ألفًا و313 شهيدًا، إضافة إلى 57 ألفًا و296 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي، مؤكدة أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 128 شهيدًا، إضافة إلى 261 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.