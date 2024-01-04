"القاهرة الإخبارية": الاحتلال أرغم المدنيين بغزة على النزوح وارتكب 48 مجزرة بحقهم

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أرغم المدنيين في غزة على النزوح ثم قصفهم وارتكب مجازر 48 مرة بحقهم، وذلك وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

عدد النازحين إلى رفح الفلسطينية بلغ مليون شخص

وفي سياق متصل، قالت الأمم المتحدة، إن عدد النازحين الذين وصلوا إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة بلغ حوالي المليون، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع أكتوبر.

وأضافت الأمم المتحدة في تقريرها الإنساني اليومي، أن محافظة رفح أصبحت الآن الملجأ الرئيس للنازحين، حيث يعيش أكثر من مليون شخص في منطقة مكتظة للغاية، في أعقاب تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي.

مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لا توجد مساحة آمنة في غزة

من جهة أخرى، أعادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التأكيد على عدم وجود مساحة آمنة في غزة، وقالت في بيان: "لا يمكننا الحديث عن السلامة في أي مكان، فالناس ينامون في الشوارع في العراء، وبعضهم لم يتمكن حتى من اتباع أوامر الإخلاء".