"القاهرة الإخبارية": 31 شهيدًا فى 6 مجازر للاحتلال برفح خلال 3 أيام

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 6 مجازر في رفح ضحيتها 31 شهيدًا خلال ثلاثة أيام فقط، وذلك وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

قوات الاحتلال تقتحم بيت فوريك وبرقة وقصرة بمحافظة نابلس

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، فجر اليوم الخميس، بلدات بيت فوريك وبرقة وقصرة، في محافظة نابلس، وحي فطاير قرب الطور في المدينة.

وذكرت مصادر محلية لوكالة "وفا" الفلسطينية، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية جابت شوارع وأحياء بلدات برقة شمال غرب المدينة، وقصرة جنوبًا، وبيت فوريك شرقًا، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل في قصرة.