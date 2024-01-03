القاهرة الإخبارية: ميليشيا الدعم السريع تقصف قيادة الجيش وسط الخرطوم

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية بقصف ميليشيا الدعم السريع قيادة الجيش وسط العاصمة الخرطوم، منذ قليل.

وكانت قد عبَّرت وزارة الخارجية السودانية عن تقديرها لما تضمنه البيان الصحفي لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لاستقلال السودان، من أن حكومته ستواصل العمل من أجل إنهاء الصراع في السودان، حتى يتحقق خلال العام الجديد ما يستحقه الشعب السودانى من سلام وأمن وازدهار.

الحرب الدائرة تسببت في نزوح عدد كبير جدًا من سكان العاصمة

وفي وقت سابق، قال مراسل القاهرة الإخبارية، عثمان الجندي، إن الحرب الدائرة منذ أبريل الماضي، والتي شنتها قوات الدعم السريع المتمردة، تسببت في نزوح عدد كبير جدًا من سكان العاصمة الخرطوم وولايات بدارفور، وكذلك ولاية الجزيرة؛ والتي شهدت نزوحًا واسعًا داخل السودان، وكذلك هجرة لأكثر من مليون سوداني خرجوا من السودان والملايين الذين تركوا العاصمة إلى ما جاورها من ولايات.

وأشار إلى أن هناك قصفًا مستمرًا منذ ساعات الصباح الأولى من قاعدة قريبة جدًا من مواقع للدعم السريع، وقصفت مدفعية الدعم الرسيع وسط الخرطوم مستهدفة أماكن للقيادة العامة، مؤكدًا أن المشهد ملتهب في أم درمان.