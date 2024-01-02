سياسي سوداني لـ"الدستور": دول الإيجاد تدعم "الدعم السريع" وتهدد مستقبل السودان

قال الباحث السياسي السوداني مجدي عبد العزيز، إن العديد من الدول الأعضاء بمنظمة دول الإيجاد أظهروا انحيازا واضحًا للميليشا المتمردة (الدعم السريع)، كما كان واضحًا من خلال استقبال قائد الدعم السريع حميدتي كأنه رئيس دولة.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أنه يجب على هذه الدول أن تدعم الشرعية في السودان، وأن تعترف بأن الجيش السوداني هو الجيش الدستوري هو من يقوم بحماية الأمن القومي السوداني، كما أن الحكومة القائمة هي الشرعية على غرار اعتراف الأمم المتحدة والعالم الدولي الذي يستقبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان كرئيسًا للبلاد شرعيًا.

ونوه أن طريقة تعامل منظمة الإيجاد مع الدعم السريع، غير مقبولة وتؤثر على شفافية بعض دول الإيجاد إذا ما يتوقع من عقد اجتماعات، مؤكدًا أن هناك تأثير واضح من الطرف الأساسي الداعم للميليشا المتمردة.

أسباب تحالف الدعم السريع مع قوى الحرية والتغيير

وأشار عبد العزيز إلى أن اللقاء الذي كان بين قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو والظهير السياسي للميليشا المتمثل في قوى الحرية والتغيير بقيادة عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق، يعد اجتماعًا بصيغة المناقشات حول وقف الحرب في السودان، لافتا الى ان الاجتماع يأثي بمثابة تنزيل للخطة “ب” بعد أن فشلت “الخطة أ ” في اختطاف الدولة السودانية في 15 أبريل 2023، حينما شنت الميليشا المتمردة بقطاع سياسي من قوى الحرية والتغيير الحرب على السودان، بهدف اختطاف الدولة، مشيرا الى ان تلك الاجتماعات تؤكد دعمها للجبهة الإجرامية والقوى التي تسمى نفسها القوى المدانية.

وأكد السياسي السوداني، أن ميليشيا الدعم السريع تعبر عن الهمجية والفوضى لأنها لا تحارب الآن داخل السودان من أجل الأهداف السياسية أو العسكرية، بل هي تشن حربها ضد المواطنين، تنهب البيوت والذهب والأموال وتغتصب النساء ودخلت إلى ولاية الجزيرة، لتضيف إلى سجلها الأسود سجلًا مليء بالانتهاكات والعنف.

وقال عبد العزيز إن عملية تسليح المواطنين في السودان من قبل القوات المسلحة والتي سميت المقاومة الشعبية العسكرية، جاءت لأن الميليشا المتمردة تستهدفهم لتكون هذه المقاومة الشعبية للدفاع عن أعراض الناس والحرائر.

الجدير بالذكر أن قائد الدعم السريع حميدتي زار مؤخرا كل من إثيوبيا واوغندا وجيبوتي وجميعهم أعضاء في منظمة الإيجاد. وسبق أن أعلن وزير خارجية جيبوتي، أول أمس، عن لقاء مرتقب قريبا بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بعد تأجيل اللقاء الذي كان من المقرر عقده بينهما نهاية ديسمبر الماضي برعاية منظمة "الإيجاد".