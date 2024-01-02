اشتباكات بالأسلحة بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع بمنطقة الحلفايا بالخرطوم بحرى

قالت محمد إبراهيم، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن هناك اشتباكات بالأسلحة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع بمنطقة الحلفايا بالخرطوم بحري.

وفي وقت سابق، قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" إن الجيش السوداني يقصف مواقع سيطرة ميليشيا الدعم السريع في ود مدني وسط السودان.

وأضاف أن هناك تحليقًا مكثفًا لطيران الجيش السوداني في سماء الخرطوم، وهناك مناوشات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع في وسط الخرطوم، مؤكدًا أن الجيش السوداني يستهدف تمركزات للدعم السريع قرب مصنع سكر سنار.

ونوه إلى أن الميليشيا منتشرة في مواقع مختلفة من العاصمة الخرطوم، وتشن هجومًا على مواقع الجيش من حين لآخر، لكن الجيش يرد على تلك الهجمات، لافتًا إلى أن الميليشيا ليس لها تمركزات في الخرطوم، وأن تواجدها في الخرطوم قليل منذ سيطرتها على ود مدني.