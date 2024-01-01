نائب: مصر ترفض التدخل الأجنبي في السودان وتسعى لحل الأزمة في ليبيا

تطرق النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى الوضع الراهن في السودان وليبيا وتأثيره على مصر.

وأشار خليل، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المُذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الأحداث الجارية في البلدين الشقيقين تمثل تحديا كبيرا للأمن القومي المصري والاقتصادي، مؤكدا دعم مصر لسيادة السودان ووحدة أراضيه وحق شعبه في اختيار مستقبله دون تدخل خارجي.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن مصر تبذل جهودا حثيثة لإيجاد حل سياسي شامل ودائم للأزمة الليبية، معتبرا أن استقرار ليبيا يعني استقرار مصر، ومشيدا بالدور الإيجابي الذي تلعبه مصر في دعم الحوار الليبي والمصالحة الوطنية.