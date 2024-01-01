الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد خليل يثنى على دور الشباب والأحزاب فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

النائب عماد خليل
النائب عماد خليل

أبدى النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، ارتياحه لمشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية 2023، مشيرا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب حضرت بقوة في حملات المرشحين الأربعة في الانتخابات، ما أسهم في نجاحها بنسبة أعلى من الاستحقاقات السياسية السابقة.

وأضاف خليل، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، الذي يبث على قناة صدى البلد، أن الوضع الحزبي في مصر كان يتطلب تقليص المسافات وإيجاد مساحات مشتركة بين كل القوى السياسية؛ لإنشاء حالة تفكير في مستقبل الوطن عن طريق النقابات والمؤسسات والإعلام والمجتمع بثوابت وأهداف تحقق المصلحة الوطنية.


وقال عضو مجلس النواب، لم نتلق أي شكوى من المرشحين وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، معربا عن تقديره للحياد الإعلامي لكل مرشح والوقوف على مساحة واحدة من الجميع، قائلًا: الرئيس السيسي التقى بالمرشحين بعد إعلان النتيجة، وهذا يشير إلى نجاح الانتخابات بنسبة كبيرة لم تشهدها مصر من قبل.

وفيما يتعلق بالأحداث الدولية ودور مصر فيها، أوضح خليل، أن الرئيس السيسي يتابع بحرص تداعيات ما حدث ويستمر في قطاع غزة منذ اللحظة الأولى، مؤكدا أنه رفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية لأنها قضية العرب، خاصة أن مصر موقفها إنساني قبل أن يكون سياسيا.

وأكمل قائلًا: كانت هناك تحديات أمام مصر بفتح المعبر وموقفنا لا يمكن المزايدة عليه؛ لأننا أول وأكبر دولة تقوم بإرسال مساعدات للأشقاء في غزة، ومخطط التهجير منذ السبعينيات وليس وليد الساعة.

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