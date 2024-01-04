الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: الرئيس السيسى غيّر رؤية العالم تجاه ما يحدث فى غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أوضح الكاتب الصحفي جميل عفيفي، جهود مصر في الوقوف بجانب أشقائها لدعم القضية الفلسطينية، موضحًا أنه منذ يوم 7 أكتوبر وبعده نجد أن الرئيس السيسي اتخذ أكثر من مسار يتعلق بما يحدث فى غزة.

 وأكد الكاتب الصحفي خلال لقاء في فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي غير رؤية العالم تجاه ما يحدث في غزة، لأنه شرح الصورة الحقيقية التي تجري على أرض قطاع غزة. 

الرئيس أوضح أنه إذا أراد العالم السلام فعليه حل القضية الفلسطينية

وقال الكاتب الصحفي ، إن المسارات التي اتخذها الرئيس تنقسم إلي ثلاثة أقسام وهما "المسار السياسي"، و"المسار الإنساني"، وأخيرًا المسار الأمني"، مؤكدًا أن الرئيس السيسي اتصل أو أتت له اتصالات تقريبًا من كل زعماء العالم، وكانت هناك قمم، وبالتالي الرئيس أوضح أنه إذا أراد العالم السلام، فعليه حل القضية الفلسطينية.

 

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