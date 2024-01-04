الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": غارة إسرائيلية تستهدف مخيم البريج

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية

استهدفت غارة إسرائيلية مخيم البريج جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل فسفورية، بحسب ما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الخميس.

كانت قد أعلنت كتائب القسام، عن أنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكرية لحركة حماس، عن استهداف عناصرها آليات وجنودًا إسرائيليين في حي التفاح والدرج بمدينة غزة.

ونشرت "القسام" مقطع فيديو وثق عملية الاستهداف، حيث يظهر في الفيديو عناصر من الكتائب يقصفون آليات إسرائيلية بقذائف محمولة على الكتف.

وفي وقت سابق، قالت "كتائب القسام" إنها دكت حشودًا للجيش الإسرائيلي غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون، ونشرت مقطع فيديو وثق عملية استهداف الجنود الإسرائيليين وآلياتهم.

قطاع إطلاق قنابل فسفورية غزة مخيم البريج

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