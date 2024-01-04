خارجية إيران: خاطبنا الأمم المتحدة لملاحقة منفذى انفجارى كرمان

قال حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجية إيران، إننا بدأنا إجراءات قانونية وخاطبنا الأمم المتحدة لملاحقة منفذي انفجاري كرمان، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وكان أعلن مسئولون إيرانيون، اليوم، عن مقتل ما لا يقل عن 84 شخصًا في تفجيرات كرمان، مؤكدين أنهم قاموا بمراجعة عدد القتلى مرة أخرى بعد التحديثات.

وقالت السلطات الصحية الإيرانية، إن عدد القتلى السابق البالغ 103 تم تعديله مرتين بعد أن أدرك المسئولون أن بعض الأسماء تكررت في قائمة الضحايا، مشيرين إلى أن العديد من الجرحى في حالة حرجة، لذا فإن عدد القتلى قد يرتفع.

وكانت الخارجية الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن الولايات المتحدة ليست ضالعة بأي شكل في انفجارات إيران، التي وقعت الأربعاء، وأودت بحياة 103 أشخاص، مشددة على أنه "لا سبب للاعتقاد بضلوع إسرائيل فيها".